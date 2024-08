Il ritorno di Vardy in Premier | una Red Bull un gol e tifosi del Tottenham presi in giro Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 agosto 2024) Jamieis back. Il giocatore del Leicester ha marchiato il suoinLeague come solo lui sa fare, “unmemorabile prendendo indelmentre usciva dal campo“. Ilracconta di come perl’età sia solo un numero. Dopo un anno in Championship, seconda divisione inglese, è tornato incon la stessa grinta di sempre. E su questo c’era pochi dubbi. Ha segnato alla prima occasione utile dopo un anno nella Serie B inglese e ha strappato il pareggio al. L’inglese è rientrato all’intervallo con una lattina di Redin mano.è lo sponsor perfetto della RedNel caso di, il claim della famosa bevanda sembra piuttosto azzeccato. L’energy drink gli ha messo letteralmente le ali. Dopo 12 minuti dall’intervallo “l’attaccante ha segnato un gol con un colpo di testa sul secondo palo.