Fine della tregua estiva | oltre 100 scadenze fiscali entro fine agosto dall' Irpef all' Irap

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma - Con il 20si chiude laper i contribuenti italiani, segnando un ritorno intenso agli adempimenti. Oggi, infatti, si registra un vero e proprio record diper il fisco, con ben 119 appuntamenti da rispettare.il 30, circa 10 milioni di italiani dovranno affrontare diverse, tra cui versamentie contributi vari. Ledel 20Oggi è il giorno cruciale per il versamento dell'. I contribuenti che hanno avviato i pagamenti dal 1° luglio devono versare la terza rata, mentre i dipendenti e pensionati che hanno optato per l’inizio dal 31 luglio devono versare la seconda rata. Anche i soggetti Isa e forfettari sono chiamati al versamentoseconda rata. In, per i contribuenti Iva, scade oggi l'obbligo di versare l'imposta relativa a luglio o al secondo semestre del 2024.