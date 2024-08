Elon Musk accetta l’invito di Trump a entrare nel suo governo Pronto a servire

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024) La notizia non è del tutto inattesa, ma fa lo stesso scalpore. Donald, impegnato in una difficile campagna presidenziale che lo vede testa a testa con Kamala Harris, almeno secondo i sondaggi, ha offerto un posto nel futuroamericano ain caso di vittoria. E il patron di Tesla ha risposto senza indugi: “Sono“. Che il miliardario australiano avesse un rapporto privilegiato con il tycoon si sapeva, come confermato anche dalla recente intervista che ha visto i due impegnati in un botta e risposta su X diventato virale in tutto il mondo. Ma l’endorsement dirappresenta un punto di passaggio importante in vista del voto di Novembre. E dal punto di vista di, è anche un modo per controbilanciare la visibilità portata a Kamala Harris dallo svolgimento della convention dei Dem.