(Di martedì 20 agosto 2024) Ildel Corpo forestalesi rafforza con l'ingresso di dueda. Si tratta di Freja, di razza Jamthund - arrivata indalla Svezia nel 2023, è diventata operativa a inizio luglio - e Scar, un Laika della Siberia occidentale di poco più di tre mesi, adottato dal suo conduttore da poche settimane. Ora sono in tutto sei gli esemplari deladdestrati per rilevare la presenza di plgradi, segnalare la loro vicinanza e, se necessario, scoraggiarli dall'avvicinarsi alle abitazioni, alle attività agricole o ai luoghi frequentati abitualmente dalle persone con specifici interventi di dissuasione. Per riconoscere e rilevare le tracce o la presenza di orsi, questi speciali esemplari vengono addestrati attraverso l'uso di esche o pelli, segnalando la presenza di questo odore in modo chiaro.