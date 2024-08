Carbon credit dare un prezzo alle emissioni ha fatto più male che bene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) L’idea che la sfida climatica avrebbe potuto spalancare le porte alla finanza creativa nacque a Rio de Janeiro durante il Summit della Terra del 1992. “Veniamo a Rio con un vasto programma di cooperazione tecnologica. Siamo pronti—governo e settore privato—per contribuire a diffondere la tecnologia verde e lanciare una nuova generazione di crescita pulita” (George W. Bush, Presidente Usa). Si tradusse in realtà solo più tardi, con il Protocollo di Kyoto del 1997. E, come effetto collaterale, aumentò in modo vigoroso la presenza e l’influenza degli economisti nell’IPCC, il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite.