Calciomercato Juventus 2 cessioni una alla Roma e 3 acquisti | il nuovo 11 di Thiago Motta è stellare!

(Di martedì 20 agosto 2024) Unasul! L’esordio in campionato ha riportato grande entusiasmo in casa bianconera e la dirigenza è pronta a definire altre trattative importanti in entrata e uscita. La squadra ha finalmente un gioco e il merito è dell’allenatore: in poche settimane l’ex Bologna è stato in grado di stravolgere la filosofia della squadra e le idee tattiche del passato. Il club bianconero è stato già protagonista sul mercato e gli arrivi di calciatori del calibro di Douglas Luiz e Thuram non hanno bisogno di presentazioni. In porta è arrivato l’affidabile Di Gregorio e in difesa è stato raggiunto l’accordo per il milanista Kalulu. Il francese è un jolly difensivo per la capacità di giocare da centrale e da terzino.