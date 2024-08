Assurdo Hamilton cambia tutto | terremoto improvviso

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 20 agosto 2024)è intervenuto in questo modo nella serie che vedrà protagonista il mondo della Formula Uno. Ecco quello che ha detto il ferrarista No, ancora non è ferrarista ma manca poco. L’anno prossimo vedremo Lewiscon la tuta rossa della scuderia di Maranello. Per i deboli di cuore: non c’è nessun annuncio contro la Ferrari, ovviamente, non èto nulla. Quindi mettetevi subito in pace, vedrete l’inglese al fianco di Leclerc l’anno prossimo., prossimo pilota della Ferrari (Lapresse) – Ilveggente.itBene, adesso parliamo die di quello che ha detto nel corso di un’intervista rilasciata a Esquire.com. Il pilota, sette volte campione del Mondo, sta lavorando insieme a Brad Pitt attorno ad un progetto che sta suscitando grande attesa tra gli appassionati dei motori.