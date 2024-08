Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 20 Agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 20 agosto 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 20Liam rimprovera a Hope lo stress che sta subendo da quando ha fatto tornare Thomas a lavorare sulla sua linea, e poi esce dalla stanza. Hope, rimasta da sola, si ritrova sorprendentemente a immaginare di baciare Thomas. Ricorda poi che Brooke le aveva espresso rimpianto per essere stata attratta da uomini non raccomandabili e inizia a temere di assomigliare a sua madre, nonostante abbia sempre cercato di allontanarsi dal suo esempio, dedicandosi alla famiglia e mantenendo una condotta morale impeccabile. Brooke attende Ridge per cena a casa sua insieme a Hope, Liam e i bambini.