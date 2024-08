Alain Delon in piazza Giusti Quando Montecatini brillava di star

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024)Terme (Pistoia), 20 agosto 2024 – Come tutti i grandi personaggi dell’altro secolo ancheè stato nella nostra città. E lo ricorda una delle tante borchie installate lungo viale Verdi. Era il 1964 eera già un attore affermato. Il successo era arrivato nel 1960 con il celebre “Rocco i suoi fratelli“, film di Luchino Visconti. E tre anni dopo era arrivata la consacrazione con il “Gattopardo“, sempre diretto dal regista italiano. Si arriva così a “Una Rolls Royce gialla“, pellicola inglese a episodi con un cast stellare. A fare da filo conduttore alla storia è appunto una Rolls Royce gialla che un nobile inglese appassionato di cavalli regala alla propria moglie sul finire degli anni Venti, e che lei usa come alcova con il suo amante. La fuoriserie viene così ceduta a un gangster americano in visita in Italia con la sua fidanzata.