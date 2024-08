5 consigli per lavorare ad agosto senza annoiarsi o stressarsi troppo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 20 agosto 2024)in, mentre l’amico o il collega è in vacanza – magari in qualche amena località di villeggiatura al mare o in montagna – non è di certo stimolante come nel resto dell’anno. Anche se si ha molta passione per l’attività che si svolge, oppure si ha la fortuna di fare il lavoro che si è sempre sognato o per cui si è studiato duramente per anni e anni, può ben capitare – nel mese delle ferie per antonomasia – di pensare ad altro durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Un senso di sconforto misto ad un po’ di invidia per chi sta riposando con le alte temperatura è assolutamente normale per tutti coloro che, per ragioni legate al settore produttivo in cui lavorano o perché – semplicemente – le ferie le hanno già fatte, si trovano in ufficio nelle giornate più calde dell’anno.