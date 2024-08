Vuelta a España 2024 Van Aert batte Groves! Volata imperiosa del belga che conferma anche la Maglia Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Uno a uno e palla al centro. Seconda, secondo duello infuocato tra Wout Vane Kaden, con ilche riscatta la sconfitta di ieri e sul traguardo di Castelo Branco vince inla terza tappa della. Per l’alfiere del Team Visma Lease a Bike è la terza vittoria stagionale, arrivata dopo uno sprint perentorio che non ha lasciato scampo a nessuno. Secondo proprio(Alpecin – Deceuninck), che è stato saltato dal fiammingo e non è riuscito nel finale a piazzare la rimonta, con il podio di giornata completato da Jon Aberasturi (Euskaltel – Euskadi). Il copione non è stato tanto diverso dalla giornata di ieri, con un percorso alquanto simile e un’evoluzione della corsa quasi parallela. Pronti via e senza un filo di battaglia si viene subito a creare la fuga di giornata, composta sempre in blocco da corridori spagnoli.