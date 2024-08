Una vita fra caffè e numismatica | morto Giuliano Monti fondatore di Estados

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Forlì, 19 agosto 2024 – Venerdì è venuto a mancare, 93 anni,e gestore della torrefazioneCafè fino agli anni 2000. “Aveva iniziato come rappresentante della Galbani, passando poi all’olio, lavorando per Arfelli – ricordano le figlie Paola e Loretta –. Dopo un incendio del magazzino di Arfelli, decise di mettersi in proprio ma sempre lavorando con l’olio all’inizio, a cui, poi, affiancò il. Erano gli anni ‘60, faceva tutto lui: aveva i suoi clienti, gestiva i fornitori e preparava le miscele che meglio riusciva a vendere. Tutto era in via Decio Raggi, che all’epoca, era una via di periferia”. Un’impresa portata avanti per 40 anni e poi venduta nel 2000. Ma in quegli anni la famigliafinì sul giornale per un altro motivo.