Tecnica ICSI nel Trattamento dell’Infertilità di Coppia | Approfondimento e Applicazioni Pratiche

(Di lunedì 19 agosto 2024) La sterilità diè una sfida emotiva e fisica che affligge molte coppie in tutto il mondo. Fortunatamente, gli avanzamenti nella tecnologia medica hanno aperto la strada a numerose opzioni di. Una di queste opzioni è l’Intracytoplasmic Sperm Injection (), una procedura avanzata che ha dimostrato di essere altamente efficace neldella sterilità maschile e di altre cause di infertilità. Questo articolo esplora in dettaglio cos’è l’, come funziona e quali sono i suoi benefici nel contesto della sterilità di. Per approfondire l’argomento vi invitiamo a leggere questo articolo sulladel Prof. Giovanni Battista La Sala. Cos’è l’? L’è unadi fecondazione in vitro (FIV) in cui un singolo spermatozoo viene iniettato direttamente all’interno di un ovulo maturo.