Team 80 Megabox e Battistelli Tre le pesaresi che provano in B2

(Di lunedì 19 agosto 2024) Quest’anno in serie B2 ci sarà anche il80 Gabicce che la scorsa stagione è stata promossa dalla serie C. Quindi saranno tre le squadrein questa categoria. Infatti da un paio d’anni a militare in B2 c’è anche laBlu Volley Pesaro che nell’ultimo campionato ha sfiorato la promozione in B1. Quest’anno poi ci sarà anche una squadra dellaVallefoglia. Il presidente Ivano Angelo ha pensato di dare spazio anche a quelle giocatrici che non ne avrebbero in massima serie. Le tre formazioni sono state inserite nel girone F. Il primo punto fermo dellaBlu per la stagione sportiva 2024-2025 è il timoniere. Confermato Luca Nanni nel ruolo di capo allenatore della prima squadra.