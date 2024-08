Scuola mai così tanti precari in cattedra | Fallimento di tutti i governi I ritardi per il concorso Pnrr e la beffa dei corsi abilitanti a pagamento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sono i peggiori dati di sempre: a settembre tra i banchi diun docente su quattro sarào. In sette anni i supplenti sono aumentati del 72 per cento: si è passati cioè dai 132mila del 2017/2018 a 232mila dello scorso anno, mentre per il 2024/2025 presumibilmente si toccherà quota 250-300mila maestri e professori “a scadenza”, cioè il 25 per cento dell’organico complessivo. “di” – Non c’è ministro dell’Istruzione che tenga. Dal “metteremo fine alla supplentite” dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, quando nel 2015-16 la percentuale diera al 13,8%, ad oggi con la gestione di Giuseppe Valditara, la situazione si è aggravata. A denunciarlo non sono solo i sindacati, ma anche le associazioni dei genitori e la Fondazione “Giovanni Agnelli” che monitora da anni i numeri del pianeta istruzione.