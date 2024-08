Pogba vende la sua villa in Inghilterra da 47 milioni di euro per problemi economici

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 19 agosto 2024)ha deciso di ridurre le sue spese. Come ha rivelato il Sun, il calciatore della Juventus ha messo in vendita la suanel Cheshire, in, dal valore di 4,7di. Il motivo? Il francese, squalificato per quattro anni per doping, è in attesa della decisione del Tas, al quale si è appellato, e in caso di esito negativo la sua carriera sarebbe finita a 31 anni.: la situazione La squalifica per doping potrebbe far calare definitivamente il sipario sulla carriera di, che ha un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2026. Il giocatore, che ha rifiutato il patteggiamento, si è appellato al Tas di Losanna che ora dovrà pronunciarsi sul suo ricorso. Se l’esito dovesse essere negativo, il giocatore rischierebbe di perdere anche il contratto decennale che lo lega ad Adidas fino al 2026.