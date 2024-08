Locatelli gonfia il petto dopo la vittoria con il Como | Juventus riparte da qui!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024)ladella3-0 contro il, in un’intervista su DAZN parla già di rinascita bianconera. “RINASCITA” – Manuelladellacontro il neo-promosso: «Noi dobbiamo ripartire da qui. Ho bisogno anche io di tornare ai miei livelli. Voglio parlare poco quest’anno e dimostrare sul campo che le chiacchere se le porta via il vento e la verità è sul campo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (illacon il: «da qui!») © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati