Lazio | scarico a Formello differenziato per Nuno Tavares

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il giorno dopo la vittoria è sempre più bello. Lo è stato anche per lache, dopo il 3-1 rifilato al Venezia nel primo turno di campionato, non ha però perso tempo ed è scesa subito in campo aper la consueta seduta di. In campo soltanto i giocatori che hanno preso parte al match contro i lagunari: per loro lavoro atletico, possesso palla a tre squadre e partitella a campo ridotto. Discorso a parte per, ancora gestito da Marco Baroni e impegnato in un allenamento. L'unico assente alla sessione è stato Mario Gila, fermato da una lesione muscolare. Da valutare Lazzari, uscito acciaccato contro i lagunari dopo una botta alla caviglia.