L’AI di Grok-2 è realmente capace di generare immagini da sola?

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nei suoi “comunicati” via X, Elon Musk ha taciuto questa informazione che, però, diventa fondamentale per comprendere al meglio il caso delleAI generate da-2 (e-2 mini), l’evoluzione del primo chatbot conversazionale sviluppato dall’azienda dell’imprenditore sudafricano. Negli ultimi giorni, fin dal lancio del nuovo prodotto, l’attenzione degli utenti che hanno testato queste novità (nella versione beta disponibile solo per gli abbonati Premium e Premium+ alla piattaforma social) si è concentrata sull’assenza di “filtri” etici nella generazione di fotografie alquanto realistiche. Tutto ciò, però, non è “merito” (o “colpa”) del chatbot integrato in X.