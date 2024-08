La settimana si apre con un rebus da risolvere Il Picchio dovrà decidere se e come prendere Buchel

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) A corso Vittorio lasi aprirà indubbiamente con illegato all’ipotetica partenza di Quaranta e al possibile arrivo di Büchel. Il fitto dialogo continuerà a svilupparsi sull’asse Ascoli-Ferrara. Esattamente le due contendenti che venerdì sera daranno avvio alla tanto attesa regular season del girone b di serie C. La sfida si consumerà al ‘Mazza’ con fischio d’inizio alle 20. Ilben sappiamo, dopo aver fatto registrare una carrellata di ingressi soprattutto per quanto riguarda il reparto d’attacco, oracercare di puntellare anche gli altri reparti, cercando al tempo stesso di liberarsi degli ingaggi che continuano a pesare in maniera importante sulle casse societarie. La delicatissima situazione economica trattata nel corso delle ultime settimane, attualmente continua ad imporre una strategia volta ad alleggerire il monte ingaggi.