La rosa del Napoli non è all’altezza di quelle che lotteranno per lo scudetto Gazzetta

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ladelnon èdicheper lo). Scrive lanell’editoriale di giornata: Antonio ha definito lodi due anni fa un tranello e forse bisogna davvero metterlo nel cassetto dei ricordi per ricominciare, magari ponendosi delle domande anche su alcuni protagonisti di quella cavalcata trionfale che oggi sono l’ombra di loro stessi. Ladelper qualità e quantità oggi non èdicheper il titolo. La panchina azzurra a Verona, priva di tante seconde linee cedute e piena di ragazzini, non regge lontanamente il confronto condelle altre big. Ci sarebbe bisogno di altri innesti importanti, ma se non parte Osimhen Conte ha nuovamente girato alla società tutte le domande postegli sul nigeriano.