Il processo per la tragedia di Rigopiano arriva in Cassazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) AGI - Fissato al 27 novembre prossimo il terzo grado di giudizio per ladell'hotel. Non soltanto per sottoporre a verifica di legittimità le otto condanne scaturite al termine deld'Appello: con il deposito a giugno scorso del ricorso (oltre 100 pagine) della procura generale, a firma del procuratore Alessandro Mancini, contro le 22 assoluzioni che, a sette anni dall'evento, (29 morti e 11 sopravvissuti) hanno ristretto il perimetro delle responsabilità penali ai soli livelli istituzionali di Comune di Farindola, Provincia e prefettura di Pescara. Ora con la data fissata, è tutto pronto per la nuova battaglia legale che verrà affrontata presso la Sesta Sezione di Roma che si occupa proprio del reato di depistaggio, contestato ai vertici della prefettura e rimasto escluso dalla condanna in secondo grado dell'ex prefetto Francesco Provolo.