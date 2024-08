Il cucciolo salvato dall’orrore | veniva usato come sacco da boxe per addestrare i cani dei combattimenti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sofferenza, paura e un’infinita brutalità hanno segnato la vita di Journey, unche ha conosciuto l’orrore fin dai suoi primi giorni. Il piccolo è stato vittima di una crudeltà disumana,esca perda combattimento. La sua dolcezza lo ha reso il bersaglio perfetto per i suoi aguzzini, che lo hanno sfruttato e maltrattato senza pietà. Tuttavia, dopo tanto dolore, Journey ha finalmente trovato la via verso una nuova vita, grazie all’intervento di persone compassionevoli. Accade in Florida, dove Journey è stato accolto da Champs Chance, un’organizzazione no-profit dedicata al salvataggio di animali maltrattati. Qui, sta vivendo una rinascita, circondato dall’amore e dalle cure dei membri dell’organizzazione.