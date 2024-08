I ghiacciai custodi della memoria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Lo scioglimento deinon è esclusivamente una questione geografica, è anche storica. Se dal lato geografico certifica una situazione climatica complessa, da quello storico è rivelatrice del passato. Più spesso degli errori e degli orrori del passato. Come è successo sull’Adamello, dove lo scioglimento dei ghiacci ha portato in superficie un arsenale di guerra: bombe, granate, fucili e corpi. Corpi ormai irriconoscibili, non identificabili se non fosse stato per le divise, le mostrine, i gagliardetti. Corpi di giovaniPrima Guerra Mondiale, mandati a morire come agnelli sacrificati da leoni ai comandi. Quali erano i sogni di quei giovani, le loro speranze, i loro amori? Quei corpi ci dovrebbero parlare ancora ed essere di monito per” il qui ed ora” in cui come in un loop sembriamo tornati indietro nel tempo. A guerre patriottiche e di dominio.