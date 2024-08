È morta Diletta D’Andrea attrice e terza moglie di Vittorio Gassman | aveva 82 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 19 agosto 2024) Èdiall’età di 82l’, nota anche per essere stata ladi, di cui era rimasta vedova il 29 giugno 2000 e dal quale ha avuto un figlio, Jacopo, nato nel 1980. L’interprete, che in precedenza era stata legata al regista Luciano Salce, dal quale ha avuto un figlio, Emanuele, si sposò connel 1970. L’annuncio del decesso è stato dato dai figli Emanuele Salce e Jacopon: “Questa mattina (ieri ndr) è venuta a mancare la nostra amata madren. Nel rispetto delle sue volontà e del suo desiderio di discrezione, i figli comunicano che non ci saranno esequie”. A ricordare l’anche Alessandro, figlio di, che sul suo profilo X ha scritto: “Oggi giornata (ieri ndr) non felice per me.