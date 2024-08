Android 15 in anticipo sulla data prevista?

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Google ha anticipato il lancio dell’ultima serie Pixel e per questo sono arrivati sul mercato con14, l’ultima release ad15 averrà tra settembre e ottobre, quindi inrispetto alle versioni precedenti. Con il nuovo aggiornamento ci saranno diverse novità software per gli utenti che potranno sfruttarle a partire dai primi modelli che lo riceveranno, i Pixel 9/Pro/Pro XL e Fold. Quali smartphone Samsung saranno aggiornati ad15 (One UI 7) Roadmap di rilascio di15 La versione finale stabile è dietro l’angolo. Sebbene Google abbia già lanciato e messo sul mercato l’ultima serie Pixel 9 costituita da ben quattro dispositivi, tre smartphone standard più un pieghevole che però non arriverà in Italia, non è ancora stata annunciato il rilascio di15. In realtà, non è in ritardo il major update annuale ma inla serie Pixel 9.