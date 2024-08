Alessio Falsone ha una nuova fiamma dopo Anita Olivieri | con chi si è consolato l’ex gieffino

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 19 agosto 2024)ha unastoriala fine del rapporto con: il gossip sulconcorrente del GF Grandi novità per misteril Grande Fratello, l’allenatore reduce dall’esperienza nel loft di Cinecittà avrebbe ritrovato non solo la serenità professionale, in realtà raramente perduta, ma anche l’amore nella sua vitala fine della storia con. I due hanno annunciato la fine della loro relazione solo un meseil gong finale del Grande Fratello, ma entrambi sembrano aver trovato già delle nuove persone con le quali condividere la vita. Stando ad alcune segnalazione circolate nelle ultime ore e riportate dall’esperto di gossip Alessandro Rosica,si starebbe frequentando con l’influencer Ginevra Lambruschi, un volto molto conosciuto nella moda.