Vuole disperatamente restare in Inghilterra | doccia fredda per il Napoli

(Di domenica 18 agosto 2024) Arriva una terribileper il, in ore concitatissime di pieno calciomercato: l’obiettivo di Manna preferirebbein in Premier League Giovanni Manna sta cercando di concludere differenti trattative in. Una su tutti è quella legata all’acquisto di Romelu Lukaku. Ilfarà di tutto per riportare il belga in Italia, a prescindere da quello che succederà con Osimhen. Per un centrocampista andato via in Premier League, uno vestirà la maglia azzurra. Infatti, Cajuste è pronto ad essere ufficializzato come nuovo acquisto – con la formula del prestito – all’Ipswich Town. Nel frattempo, la società partenopea sta ultimando i dettagli con il Brighton per Billy Gilmour, centrocampista giovane ma dalle spiccate doti tecniche. Sarà il vice Lobotka.