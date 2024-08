Violenta rapina in strada | tre fermati due sono minorenni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 18 agosto 2024 – Lo hanno fatto cadere a terra, per poi picchiarlo con violenti pugni allo stomaco, prima di portargli via oggetti di valore e soldi. Emergono nuovi particolari sull’indagine lampo condotta dagli agenti del commissariato di Montecatini che, la scorsa settimana, ha consentito di individuare e denunciare i tre responsabili, due dei quali, di unaavvenuta durante la notte in via Amendola. Gli indagatidi origini magrebine, residenti in provincia di Pistoia e quella di Lucca, pluripregiudicati, autori in più occasioni di reati contro il patrimonio e la persona. I giovaniaccusati, in concorso tra loro, dellaavvenuta in via Amendola. Durante la notte di venerdì 9 agosto, intorno alle 3.