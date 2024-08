Verona super il Napoli di Conte travolto al Bentegodi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 agosto 2024)(ITALPRESS) – Inizia con uno strepitoso successo per 3-0 il campionato deldi Zanetti, che alnon lascia scampo aldi, il cui ritorno in A dopo diversi anni è disastroso. I gol decisivi arrivano tutti nella ripresa e vengono realizzati da due nuovi acquisti: Livramento e Mosquera, quest’ultimo autore di una doppietta. Avvio da incubo per gli azzurri orfani di Buongiorno e in attesa di nuovi innesti dal mercato, a partire da David Neres, già arrivato in Italia per sostenere le visite mediche. In avvio gara pochissime emozioni, con le due squadre che prediligono la fase difensiva a quella offensiva. Il primo tiro, debole di Kvara, arriva al 10?. Poco dopo ci prova Politano, ma anche il tentativo dell’esterno dei partenopei non preoccupa Montipò. L’occasione più importante l’ha Anguissa al 33?: colpo di testa alto.