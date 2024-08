US Open Shelton e Rune trappole per Sinner | potrebbe trovarli agli ottavi Ma il danese a Cincinnati…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Il sorteggio dei tabelloni degli US2024 si terrà giovedì 22 agosto, alle ore 18.00 italiane, quando si conoscerà la composizione dei main draw di singolare, maschile e femminile: si terrà conto del ranking ATP di martedì 20 agosto 2024 per determinare le 32 teste di serie in singolare, quindi Janniksarà il numero 1 del main draw. IL REGOLAMENTO Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone. Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti.