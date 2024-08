Turismo prezzi saliti alle stelle Affitti brevi | Palaia è la più cara boom per Peccioli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Pontedera (Pisa), 18 agosto 2024 – Impennata dipernei borghi della provincia di Pisa:è la meta più costosa, conmedi che arrivano fino a 392 euro al giorno per l’affitto di un’intera struttura. A fare da traino le mega ville con piscina. È questa la fotografia fornita dal sito AirDna, specializzato in dati e analisi per il settore deglia breve termine, che offre una panoramica della situazione nei vari comuni della provincia di Pisa. Tuttavia, il sito presenta una visione parziale, poiché considera solo le piattaforme Airbnb e Vrbo. Nonostante l’assenza di un vero e proprio censimento delle strutture b&b, AirDna rappresenta comunque il metro di giudizio più vicino alla realtà disponibile. Overtourism è la parola dell’anno, con le città d’arte e i borghi della Toscana presi d’assalto da turisti.