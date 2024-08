Strage di Vergarolla | Sangiuliano ricorda l’attentato più cruento e più ignorato della storia italiana

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 18 agosto 2024) “L’Italia devere ladi, le vittime innocenti e il medico eroe Geppino Micheletti per fissarli nella memoria collettiva da cui per troppo tempo sono stati esclusi”. Lo scrive in una nota il ministroCultura, Gennarondo laavvenuta il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di, vicino a Pola, all’epoca Jugoslavia, in cui morì un centinaio di persone, italiani, di cui un terzo bambini. “Un crimine terribile – ha aggiunto– per il quale nessun colpevole è stato individuato, consumato nel clima postbellico e, soprattutto, in quella serie di violenze che spinsero gli italiani d’Istria ad abbandonare case e città. Unaper troppo tempo volutamente dimenticata”.