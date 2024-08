Spotify così l' Eden della musica è stato contaminato dalla legge dell' algoritmo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) B ruce Springsteen e Tylor Swift,, Fossati, De Gregori e Calcutta, Mozart, Brahms, Britten e Achille Lauro, Bob Dylan e Talking Heads e Fulminacci e Rose Villain. Un sacco di blues, parecchio country, molto rock. Sta tutto nella cartella “Brani che ti piacciono” di: è la mia, non sono un caso clinico e non “ascolto un po' di tutto”, seleziono quello che mi piace e resisto sette secondi, cronometro alla mano, quando una canzone mi schifa. Gli onnivorili (loro vi diranno che sono “eclettici”) sono quelli che non sanno scegliere e solitamente- ma questo vale anche per i fissati di un genere soltanto, che sia indie-rock o classica, hip hop, rockabilly obalcanica- ti propinano playlist orrende. CRESCITA CONTINUA «L'inferno è ladegli altri», ha scritto una volta Momus, pseudonimo del musicista scozzese Nicholas Carrie.