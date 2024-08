Scontro tra due automobili e uno scooter muore un uomo | gravi due ragazze

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024) Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Villa Literno nelle prime ore del mattino di oggi. Intorno alle 2:00, lungo via delle Dune, si è verificato un violentoche ha coinvolto duee uno, lasciando un bilancio tragico di una vittima e due donne gravemente ferite. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza come si siano svolti i fatti. Le informazioni disponibili al momento parlano di unoparticolarmente violento, ma i dettagli su come sia avvenuto l’impatto restano da chiarire. Purtroppo, nelloha perso la vita undi 35 anni, la cui identità non è stata ancora resa nota. Le ferite riportate nell’incidente si sono rivelate fatali, e nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare.