Putin sfascia tutto scenario da incubo e il terrore del supermissile nucleare

(Di domenica 18 agosto 2024) L'incursione ucraina in territorio russo prosegue: secondo Kiev sono stati catturati fino a 200 prigionieri al giorno. Insomma, Zelensky ha portato la guerra in casa di Vladimirche ora potrebbe alzare ulteriormente il livello del conflitto impiegando per la prima volta un missile a propulsione, il cosiddetto Skyfall. Se ne parla nel corso della puntata di sabato 17 agosto di Stasera Italia, su Rete 4, dove il giornalista Fausto Biloslavo, esperto inviato di guerra, osserva: "Dal momento che l'Ucraina è entrata in territorio russoreagirà con il solito metodo dell'orso russo,". Il giornalista, che è inviato in Medio Oriente per seguire gli sviluppi dell'altro fronte caldo, spiega che "il conflitto in Ucraina è da Seconda guerra mondiale, con trincee e carri armati, dove contano gli uomini, la guerra convenzionale dura e sanguinosa".