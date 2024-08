Preparano il metodo Palamara contro Arianna Meloni FdI fa quadrato | È l’ultimo delirio della sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 18 agosto 2024) La prima pagina del Giornale irrompe come uragano nella tranquilla domenica politica d’agosto: “Vogliono indagare”, è il titolo choc dell’editoriale a firma del direttore Alessandro Sallusti. Senza mezzi termini, il quotidiano milanese paventa l’azione di un “asse giornali--Procure” che “mette nel mirino la sorella” del presidente del Consiglio Giorgia. Sallusti: “Mandanti ed esecutori cominciano ad avere nomi e volti” Nell’editoriale, Sallusti evoca l’inquietante ““, (che conosce in ogni sfaccettatura, avendo anche curato il libro intervista all’ex magistrato). Il direttore del Giornale parla di una “attenzione oggettivamente sproporzionata” che media e politica rivolgerebbero alla responsabileSegreteria politica e del Tesseramento FdI e tratteggia appunto l’ipotesi “che ci sia in corso una manovra occulta”.