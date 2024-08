Novità Mercedes | baby Classe G in arrivo ecco le foto

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di domenica 18 agosto 2024)sta preparando il lancio di un nuovo fuoristrada, probabilmente elettrico, che verrà posto al di sotto della grandeG. Ipotizziamo che il nuovo veicolo possa essere proposto con una lunghezza inferiore ai 450 cm. Il posteriore del nuovo fuoristrada d’attacco diatteso per il 2025Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render presi dal filmato del canale Youtube di Q Cars. Inseriamo di seguito il link alla fonte con la premessa che non si tratta diufficiali provenienti dalla cartella stampa della casa tedesca: La nuovaG (non sappiamo ancora il nome del modello, anche se c’è chi dice che possa prendere il nome dig con la g volutamente minuscola) sarà contraddistinta da un design muscoloso e squadrato. Fuori vedremo una griglia anteriore tipica del fuoristrada tedesco.