Nomine | Calandrini ' inaccettabile strumentalizzare giustizia per colpire Governo'

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Le accuse mosse nei confronti di Arianna Meloni, e l'ipotesi paventata dal direttore Sallusti addirittura di una indagine per traffico di influenze, sono un chiaro segno del naufragio della sinistra, priva di una direzione politica e incapace di confrontarsi sul piano delle idee e dei programmi. Èche si continui alaperchi è legittimamente ale gode della fiducia degli italiani". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Nicola, presidente della commissione Bilancio del Senato. "Questo ennesimo tentativo di destabilizzare il Paese, attraverso insinuazioni prive di fondamento, non farà altro che rafforzare la nostra determinazione a proseguire il lavoro per il bene dell'Italia, con la certezza di avere il sostegno dei cittadini", conclude.