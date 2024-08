Mistero Fitto per l' Europa e spunta il nome di Urso | il retroscena di Bisignani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 agosto 2024) Caro direttore, il dubbio estivo di Meloni: darein afa Bruxelles? Per il nostro prossimo commissario Ue, maschio o femmina non conta, basta che sia «alfa». Potrebbe essere Raffaelecosì come Elisabetta Belloni. Ma se nella corsa verso Bruxelles dovesse aggiungersi a sorpresa un altro "alfa" come Adolfo, nel branco se ne vedranno delle belle. Nel mentre si stanno ricomponendo, per ovvio opportunismo, i cocci tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, la quale presto riceverà, appunto, dalla nostra premier i nominativi per il ruolo di commissario Ue che spetta all'Italia. Meloni, caparbia, insiste per unsecco da far approvare dal consiglio dei Ministri della ripresa.