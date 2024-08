Lukaku verso il Napoli? Il Chelsea lo esclude dalla numerazione ufficiale

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 18 agosto 2024) Romelunon ha un numero di maglia al. Il trasferimento alsi avvicina? Le ultime notizie sul possibile colpo di mercato azzurro. NOTIZIE CALCIO– Una clamorosa notizia dall’Inghilterra scuote il calciomercato del. Ilha pubblicato laper la nuova stagione, e il nome di Romelubrilla per la sua assenza. Un segnale che potrebbe aprire le porte al suo trasferimento in maglia azzurra.senza numero: addiosempre più vicino Nonostantesia stato convocato per la partita contro il Manchester City (calcio d’inizio alle 17:30), il suo futuro sembra essere lontano da Londra. Il club inglese ha infatti omesso il suo nome dall’elenco dei giocatori a cui è stato assegnato un numero di maglia per la stagione 2023/24.