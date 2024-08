L' esordio di Conte è da incubo il Verona vince 3-0 contro il Napoli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Cade subito all'in campionato ildi Antonio. I campani crollano 3-0 sul campo dell'Hellas, momentaneamente unica squadra con tre punti e prima in classifica. Tutte le reti arrivano nella ripresa: Rocha Livramento sblocca il risultato al 5' su assist di Lazovic, Mosquera - entrando dalla panchina - chiude la partita con la doppietta personale al 30' e al 49', in pieno recupero. Molto bloccato e privo di emozioni il primo tempo. Gli azzurri di, pur riuscendo a tenere in mano il pallino del gioco, non riescono però a trovare i varchi giusti per andare in porta. Soltanto dopo la mezz'ora la squadra diinizia ad impensierire con maggior costanza gli avversari: ci provano Anguissa con un colpo di testa in inserimento e Lobotka con un destro dal limite (entrambi terminati alti di poco).