LE ULTIME | IN DIFESA LA COPPIA OBBLIGATA BEUKEMA-ERLIC I dubbi corrono in fascia Miranda insidia Lyko Orso a rischio panchina

(Di domenica 18 agosto 2024) Pochie tante certezze. Così si presenta il Bologna all’esordio in campionato con l’Udinese, anche perché tra le certezze ci sono i tanti infortuni. Bologna in emergenza. Perché Ferguson, dopo la rottura del crociato del ginocchio, ne avrà fino a settembre ottobre. Perché El Azzouzi ne avrà per tre settimane dopo il problema al ginocchio destro accusato alle Olimpiadi, sperando che la terapia conservativa lo rimetta a nuovo e non rimandi di un mese o due l’intervento al menisco che gli era stato suggerito dallo staff medico. Holm è sulla via del recupero dopo la distorsione al ginocchio accusata in preparazione, Urbanski e Lucumi sono ancora alle prese con tendinopatia del ginocchio e infortunio muscolare accusati rispettivamente durante l’Europeo e la Copa America.