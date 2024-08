Lazio-Venezia 3-1 | Castellanos guida la rimonta e regala i primi 3 punti ai biancocelesti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma 18 agosto 2024 – C'era tanta curiosità intorno al debutto stagionale dellae la squadra di Baroni non ha tradito le aspettative. La formazione biancoceleste non stecca il debutto stagionale e vince per 3-1 incontro unpungente la prima di campionato. Al vantaggio ospite di Andersen, risponde, il quale poi si guadagna il rigore del 2-1 trasformato da Zaccagni. Nella ripresa invece l'autorete di Altare mette il sigillo suitredel campioanto laziale. Primo tempo Per il debutto da allenatore delladi fronte a un Olimpico gremito, Baroni sorprende con un paio di scelte coraggiose nell'undici iniziale. Davanti a Provedel, problemi fisici per Gila, al suo posto c'è Casale a fare coppia con Romagnoli, mentre Lazzari e Marusic occupano le corsie.