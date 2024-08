Gratta e vinci bastano 5 euro per vincere mezzo milione

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 18 agosto 2024) Il moltiplicatore riaccende le speranze dei giocatori: mai visto niente del genere, questoè pazzesco. Su 12 milioni 480mila biglietti, solo 1 contiene il premio massimo, pari adi. Un tagliando su 6,82 garantisce, invece, un premio superiore al costo della singola giocata. Probabilità dita tutto sommato buone, insomma, quelle relative alNuovo 20X, che non a caso ha spopolato in tutta Italia diventando, in men che non si dica, uno dei più amati di tutti i tempi.che passione, pazzesco a Roma (Instagram) – Ilveggente.itComplice una grafica accattivante e una meccanica di gioco coinvolgente, questa lotteria istantanea basa il suo meccanismo sull’ormai popolarissimo moltiplicatore.