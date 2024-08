Gioco dell’Oca tra le stanze del museo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Al via il nuovo progetto ideato dal Mumec, ildei mezzi di comunicazione di via Ricasoli, per l’estate 2024 con il contributo dell’Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo. Arriva Play Mumec – giOCAre al! Quattro serate-per giovani e adulti che vi trasporteranno in una nuova sfida: farvi vivere un "" come non lo avete mai visto facendo incontrare la tradizione secolare del più famosoda tavola con quella di un tabellone rivisitato fra sfide e prove di diverso genere. Appuntamento il 26 settembre alle ore 21 al Mumec di via Ricasoli 22. Ci sarà poi un evento speciale dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni: il 28 settembre alle ore 16. Si potrà partecipare per un massimo di 6 persone, che poi si suddivideranno in due squadre.