Fratoianni | La discussione su Renzi è ridicola e non credibile Governa con la destra il suo è un populismo in purezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) “Èlasu. Ha fatto cadere in questi anni più governi di quanti ne ha attraversati e anche questo ha a che fare con la credibilità. È stato l’autore di alcuni riforme per le quali il Partito Democratico continua a scusarsi oggi in giro per l’Italia, ma questi sono dati ulteriori”. E questa è la premessa di Nicolaper parlare del ritorno di Italia Viva e Matteonel centrosinistra, nel corso di un’intervista a ilfattoquotidiano.it.“C’è un dato che fa a pugni con la credibilità e con la realtà: se tu governi con lanon puoi neanche aprirla questa(col centrosinistra, ndr)e lo dico a Matteoche in questi anni ha fatto della caccia al populista la propria ragione di vita.