Empoli e Monza preferiscono non farsi male 0-0

(Di domenica 18 agosto 2024) AGI - Un punto a testa.iniziano cosi' il campionato, non andando oltre lo 0-0 nel match del Castellani valido per la prima giornata di Serie A. Due squadre che, ancora in piena fase di costruzione e col cartello 'lavori in corso' appeso di fronte alla porta dei rispettivi spogliatoi,pocoe mostrano tutti i limiti in particolare di una fase offensiva ancora da amalgamare e rendere incisiva. La partita inoltre non e' stata di alto tasso tecnico in virtu' soprattutto di un terreno di gioco ai limiti della praticabilita'. I due allenatori, Roberto D'Aversa ed Alessandro Nesta, entrambi squalificati, hanno scelto moduli speculari, 3-4-2-1, in una gara che anche per questo e' stato spesso maggiormente tattica che spettacolare.