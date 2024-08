Dramma nelle campagne salentine 79enne muore in un incendio di sterpaglie

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 18 agosto 2024) Dopo quelli registratiore e nei giorni scorsi, ancora una tragedia. Unsi è verificato nel pomeriggio di ieri a Leverano, in contrada Piana. Qui, all’interno di un suo terreno, è stato ritrovato senza vita un anziano di 79 anni dopo undiche si era verificato in una campagna di sua proprietà. A fare la macabra etica scoperta sono stati i vigili del fuoco che erano stati allertati per domare le fiamme che si erano propagate in contrada Piada e, una volta arrivati sul posto, hanno ritrovato il corpo senza vita dell’uomo., malore fatale per l’anziano La vittima è Fernando Cagnazzo,del posto, che, secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, avrebbe accusato un malore fatale a causa dei fumi sprigionati dall’diche è esploso nel suo terreno.