Conte dopo il ko di Verona-Napoli | Ci siamo sciolti come neve al sole

(Di domenica 18 agosto 2024) Antonio, nel post-partita di, ha parlato del ko pesante che hanno subito i suoi all’esordio: ecco cos’ha dichiarato. Antonioha parlato, nel post-partita di, del brutto ko subito alla prima della nuova stagione 2024/25. L’esordio in Serie A è stato da incubo per il club partenopeo che ha sicuramente molta strada da fare. Ecco cos’ha dichiarato il tecnico. Antonioparla della sconfitta pesante in(LaPresse) – SerieAnews.comIlha tanto lavoro da fare e ha bisogno di consolidarsisquadra. L’esordio è stato uno shock per tecnico, giocatori e tifosi. A, i padroni di casa hanno avuto la meglio e il risultato finale di 3-0 è stato un boccone decisamente amaro da mandare giù.